L’anno del serpente inizia male in Cina Imprese a tappeto

Al Capodanno, quello che aprirà ufficialmentedeldi legno, mancano ancora una manciata di ore. Ma per la, ancora una volta, c’è molto poco da festeggiare. E il motivo è presto spiegato. Il Dragone rallenta in attesa del suo più importante periodo di ferie annuali, quello poc’anzi menzionato. L’indice previsionale del pmi manifatturiero, che di fatto dà la cifra dell’attività dellecinesi, è infatti sceso inaspettatamente a 49,1 nel mese di gennaio 2025, mancando sia le stime che la lettura di dicembre di 50,1. Ora, questo dato ha segnato la prima contrazione dell’attività industriale da settembre e il calo più marcato degli ultimi cinque mesi, in un contesto di fiacca attività industriale in vista della festività del Capodanno lunare.Più nel dettaglio, la produzione si è ridotta per la prima volta in cinque mesi (49,8 contro 52,1 a dicembre), mentre i nuovi ordini sono scesi per la prima volta da settembre e hanno registrato il calo più forte in cinque mesi (49,2 contro 51,0).