Ilgiorno.it - La Triestina spreca, il Lecco pareggia nel finale

TRIESTEUn gol di Ferrini allo scadere salva ilda una bruciante sconfitta sul campo della pericolante, una diretta concorrente nella lotta salvezza che resta così a meno 6. Quello visto ieri, soprattutto nel primo tempo, non è stato di certo unconvincente, anzi, ma il pareggio è manna scesa dal cielo per i ragazzi di Gennaro Volpe che devono però crescere parecchio per levarsi al più presto dalla zona playout. L’inizio è tutto di marca alabardata, con la traversa colpita da Correia dopo solo 4’ minuti. Al 20’ bello scambio tra Correia e D’Urso, gran botta e pallone appena alto sopra la traversa. Ilè in balia degli avversari che al 33’ vanno meritatamente in vantaggio. Grande azione corale degli uomini di Tesser, assist di D’Urso per Correia che da posizione defilata fredda Furlan sul primo palo con una bella rasoiata.