La Sella ci ha preso gusto | tre vittorie di fila A Torino c’è anche il sigillo di Carlos Delfino

reale mutua71cento 88 REALE MUTUA : Ladurner 7, Ajayi 21, Schina 9, Severini 5, Taylor 13, Montano 3, Seck 7, Ghirlanda 6, Osatwna, Gallo. All. Boniciolli.CENTO: Davis 18, Devoe 18, Benvenuti 15,12, Nobile, Graziani 6, Tanfoglio 3, Moretti, Alessandrini 9, Berdini 7. All. Di Paolantonio. Arbitri: Wassermann, Ferretti e Settepanella. Note: parziali 6-22; 26-49; 44-65. E sono tre, per la prima volta in stagione. Cento torna dacon due punti d’oro, e la consapevolezza che al completo può competere contro chiunque. Un altro exploit, dopo Piacenza e Verona, strozzando l’entusiasmo di una squadra che arrivava da tredi, in casa propria, e riemergendo dai bassifondi della classifica: la salvezza diretta, ora, non appare più come l’impresa ai limiti del possibile, come fino a qualche settimana fa, ma un obbiettivo alla portata di un gruppo che pian piano sta rimettendo assieme con cura e attenzione i pezzi persi per strada ad inizio stagione.