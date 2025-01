Oasport.it - La normalità di Sinner: “Niente di speciale per festeggiare. Mattarella? Devo decidere se andare”

Poche ore per dormire, dopo i festeggiamenti di ieri per Jannik. A Melbourne, il n.1 del mondo si è dovuto concedere al consueto “shooting fotografico” che celebra il vincitore dell’edizione 2025 degli Australian Open. E così, dopo essersi fatto immortalare nel day-after del trionfo alla Rod Laver Arena, il pusterese ha risposto alle domande dei media presenti.Come era accaduto l’anno scorso, tantae semplicità nel modo di vivere questo nuovo successo: “Ho sentito i miei genitori, controllato se fosse tutto ok e poi siamo andati a mangiare qualcosa insieme con il mio team e il mio gruppo presente a Melbourne. Non abbiamo fattodi, è stato un momento molto bello per il calore che mi è stato dimostrato. Abbiamo trovato, comunque, il modo per passare un po’ di tempo insieme nella nostra cena“.