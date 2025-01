Ilrestodelcarlino.it - Il Pisa approfitta dello stop del Sassuolo

Nonostante quasi 80 minuti, recuperi compresi, in dieci uomini, ieri ilè comunque riuscito a battere la Salernitana, mantenendo al secondo posto i cinque punti di vantaggio sullo Spezia terzo e più che dimezzando, nel contempo, il ritardo rispetto al, ora ristretto ad appena due lunghezze, minimo distacco dalla vetta da alcune settimane a questa parte. In soldoni, dopo 23 giornate disputate e con ancora 15 turni da giocare, la classifica dice questo:52,50, Spezia 45. Corsa a tre – ne abbiamo già scritto – più che confermata, con le altre dietro a cercare, soprattutto, di non finire a -14 dal terzo posto, perché se la distanza tra terzo e quarto posto fosse tale, o maggiore, i playoff non si disputerebbero. Quest’ultimo scenario, considerando medie e proiezioni, appare improbabile, detto ciò le squadre di Grosso, Inzaghi e D’Angelo hanno corso a un ritmo diverso dalle altre, e nulla può essere escluso.