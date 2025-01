Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della ventiseiesima puntata: tre nuovi ingressi nella Casa, i nomi inaspettati

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda una nuovadel. Alla conduzione Alfonso Signorini, supportato come sempre dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. A racimolare i sentiment dei social,sua consueta postazione, Rebecca Staffelli.Ecco le primediffuse da Mediaset su ciò che accadrà questa sera:Questa sera treconcorrenti varcheranno la porta rossa per entrare in gioco: il maestro di sci Mattia Fumagalli; l’argentino Federico Chimirri, chef di giorno e DJ di notte; la conduttrice Maria Teresa Ruta che torna aldopo l’esperienza del 2020. Saranno gli ultimidi questa edizione?Nel corsospazio all’importante verdetto del televoto. Chi tra Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania verrà eliminato o usufruirà del bonus “seconda vita”?Dopo aver visto nelle ultime settimane Amanda in difficoltà, anche a causa di critiche da parte di altre concorrenti, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, entrerà inper dare un supporto all’amata zia.