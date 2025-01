Lanazione.it - Firenze, operatori dell’ambulanza aggrediti: presi a pugni e schiaffi

, 27 gennaio 2025 – Dopo l'aggressione a un operatore sanitario dell’ospedale Santa Maria Nuova, un’altra aggressione è avvenuta aai danni del personale sanitario. Questa volta in pieno giorno, in lungarno Santarosa. Durante un servizio di emergenza sanitaria, i volontari della Croce Rossa disono statida due giovani uomini con. Lo denuncia la stessa Croce Rossa di. “Ancora non ho ben capito quale sia stato il motivo scatenante della loro reazione – dice Alessandro, uno dei volontari – io ero già in cabina di guida pronto per partire, quando ho sentito che i toni all’internosi stavano alzando. Sono sceso per raggiungere il mio collega, giusto in tempo per tentare di separarli, ma non sono riuscito a fare molto. Io ho subìto solo una leggera escoriazione ad una mano prima della loro fuga, ma Andrea (l’altro volontario, ndr) è stato colpito forte al volto e ha perso molto sangue dal naso.