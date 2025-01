Ilrestodelcarlino.it - Finale al cardiopalma. Ed è un punto a testa

tavullia 2 villa s.martino 2 TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Pagniello (34’ st Baldelli), Marcolini, Passeri, Principi, Ferrini, Simoncini (1’ st Cesarini), Sciamanna (26’ st Castellano), Giunchetti, Cirulli. All. Arcangeli. VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci (19’ pt Tartaglia), Balleroni, Cecchini, Giardini, Bartomioli, Bartolucci (19’ st Tatò Fe.), Tatò Fr. (43’ st Pasini), Paoli, Mancini Nicola (19’ st Marinelli). All. Pompei. Arbitro: Bardi di Macerata. Reti: 17 pt Mancini Nicola, 17’ st Giunchetti su rigore, 31’ st Marinelli, 46’ st Castellano.aldi un derby al calor bianco davanti ad oltre 300 spettatori che termina con la divisione della posta e tante emozioni. Parte bene il Villa San Martino che prende il pallino del gioco in mano e con 4 ex fogliensi in campo gioca una buona prima mezz’ora.