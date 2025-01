Euro sale sopra 105 dollari per la prima volta da inzio 2025

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 gen. (askanews) – L’si riportaquota 1,05 sul dollaro per ladall’inizio dell’anno. Il biglietto verde ha iniziato la settimana su una dinamica di moderazione, dopo che nei giorni scorsi il presidente Usa Donald Trump è sembra utilizzare toni più cauti, rispetto a quanto precedentemente previsto, in merito alle dispute commerciali, in particolare verso la Cina. Nel frattempo, oggi l’indagine dell’Ifo sul clima di fiducia delle imprese in Germania ha evidenziato un rafforzamento superiore alle attese. A metà giornata l’si scambia 1,0513, sui massimi da metà dicembre. L'articolo1,05per ladaproviene da Ildenaro.it.