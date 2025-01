Inter-news.it - Di Canio: «Lautaro Martinez? Ritrovata lucidità mentale e fisica»

Dida ex attaccante stravede per il gol diin Lecce-Inter. L’ex giocatore parla della crescita del Toro.RITROVATO – Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Dielogia il gran gol die allo stesso tempo la vena realizzativadal capitano nerazzurro: «c’è sempre, c’è questa sterzata sul primo gol o il tacco che manda in rete Dumfries sul terzo. Il gol è bellissimo: una rapidità, una potenza, una precisione. Tira una bomba ragazzi! Questo è un pezzo individuale straordinario. Fino a qualche mese fa,tirava ma non riusciva a centrare la porta. Determinava che non aveva lache invece ha ritrovato oggi». Il Toro ha nuovamente segnato, si tratta del quarto gol consecutivo dopo quelli segnati al Bologna, all’Empoli e allo Sparta Praga.