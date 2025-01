Lapresse.it - Caso Almasri, mercoledì in Parlamento informative congiunte Piantedosi-Nordio

A seguito di un confronto tra il ministro per i rapporti con ilLuca Ciriani con altri membri del governo e con la presidenza del Senato e della Camera dei Deputati si è deciso, per andare incontro alle richieste dei gruppi parlamentari, “lesuldel comandante libico Najeem OsemaHabish del ministro dell’Interno Matteo, previste per29 alle 16.15 alla Camera e alle 18.15 al Senato, saranno svolte congiuntamente al ministro della Giustizia Carlo”. Lo comunica una nota dell’ufficio stampa del ministro per i rapporti con il, Luca Ciriani.