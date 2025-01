Lanazione.it - Bambina dimessa dopo l’intervento, la Misericordia paga il viaggio, “Un gesto speciale”

Leggi su Lanazione.it

Larciano, 27 gennaio 2025 – Per unaaffetta da CDKL5 la vita non è facile. Grazie alladi Casalguidi, la piccola, che vive a Larciano, ha potuto contare su un aiuto importante per poter tornare a casa dall’ospedale Gaslini di Genova, dove è stata sottoposta a un importante intervento chirurgico. La sindrome CDKL5 è una rara malattia neurologica di origine genetica, una forma di encefalopatia epilettica causata da una mutazione del gene CDKL5, da cui prende il nome. Si tratta di una patologia impossibile da diagnosticare in epoca prenatale, che si manifesta durante le prime settimane di vita con crisi epilettiche, resistenti ai farmaci, e, nelle fasi successive, con l’assenza di linguaggio e una disabilità motoria e cognitiva grave. Interessa circa 13mila famiglie nel mondo e ogni anno si registrano circa 750 nuovi casi.