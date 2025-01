Lanazione.it - Ancora un’aggressione in ospedale a Firenze, infermiera presa a calci

Leggi su Lanazione.it

, 27 gennaio 2025 -un'aggressione a un operatore sanitario dell’Santa Maria Nuova. Ma questa volta il responsabile non l'ha fatta franca. La polizia di stato ha, infatti, arrestato un cittadino marocchino di 40 anni. Violenza e tensione sulla tramvia. Autista finisce inper aiutare una passeggera L'uomo - già noto alle forze di polizia - è stato fermato sabato pomeriggio dal personale del posto di polizia e arrestato per lesioni personali nei confronti di un operatore sanitario. Secondo quanto ricostruito, il 40enne, durante le fasi del triage presso il Dea dell’di Santa Maria Nuova, avrebbe aggredito un’intervenuta per riportarlo alla calma sferrandole uno al braccio. Immediato l’intervento del personale del posto di polizia che ha rintracciato l’uomoall’interno del pronto soccorso.