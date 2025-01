Lettera43.it - Sinner concede il bis a Melbourne: l’Australian Open è ancora suo

Troppo Jannikper Alexander Zverev: il fuoriclasse azzurro ha conquistato il secondo Australiandella carriera superando il tedesco in finale con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Una partita dominata dal campione italiano con buona pace della Bild, che alla vigilia lo aveva attaccato scrivendo di «finale coperta da un’ombra di doping» e di uno Zverev che, con l’altoatesino squalificato, sarebbe da tempo numero uno del ranking Atp. Il trionfo è arrivato al termine di uno Slam durante il qualeha perso appena due set. E in finale non ha concesso nemmeno un break all’avversario.Jannik(Getty Images).Perè il terzo Slam della carriera: staccato PietrangeliPersi tratta del terzo Slam della carriera (sempre vincente nelle finali di un Major) e del 19esimo titolo Atp complessivo.