Oasport.it - Pallanuoto femminile, Champions League 2025: Orizzonte Catania ai quarti, SIS Roma e Plebiscito Padova vicine all’eliminazione

Leggi su Oasport.it

La fase a gironi della2024-dial termine della quarta giornata emette i primi verdetti, ufficializzando le prime sei squadre qualificate ai: vittoria e passaggio del turno per l’, sconfitte e speranze appese ad un filo per SIS.Nel Girone D arriva la qualificazione aiper l’: le etnee passano in casa delle magiare dell’Ujpest per 7-9, ribaltando il match nell’ultimo quarto dopo essere finite sotto 6-5 con un parziale mortifero di 0-3, per poi controllare fino al successo finale, che, in virtù degli scontri diretti favorevoli, consegna il passaggio del turno alle siciliane.Nel Gruppo C si complica il cammino della SIS, sconfitta in casa dalle neerlandesi del Donk per 11-12: le capitoline vengono rimontate nella seconda parte di gara, subendo il gol decisivo ad opera di Sleeking a 8? dalla sirena.