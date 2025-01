Inter-news.it - Lecce-Inter 0-2, Frattesi ringrazia Thuram. Lautaro Martinez gol da fenomeno

Termina sul punteggio di 0-2 il primo tempo di, sfida valevole per la ventiduesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiVANTAGGIO LAMPO – Ci vogliono solo sei minuti all’per sbloccare il risultato di questa trasferta contro il. A fare tutto è Marcusche recupera un pallone sulla sinistra dopo un errore difensivo degli avversari, con un dribbling si guadagna il fondo sulla sinistra e d’esterno appoggia per Davideche deve solo spingere in rete, a porta vuota, lo 0-1. Poco dopo ancoraprotagonista, quando la palla finisce in mezzo sui piedi di, l’argentino batte a rete e una deviazione fa finire la sfera sul piede del francese che, a due passi da Falcone, manda incredibilmente fuori.