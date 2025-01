Ilrestodelcarlino.it - Il Pd in pressing su Matteo Ricci:: "Sciogli la riserva"

Il Pd insull’europarlamentareall’assemblea regionale di ieri pomeriggio a Corridonia. Alla presenza del presidente nazionale del partito, Stefano Bonaccini, dopo la relazione della segretaria regionale Chantal Bomprezzi, sono stati diversi gli esponenti dem che hanno chiesto la disponibilità all’ex sindaco di Pesaro per essere il candidato del centrosinistra che sfiderà l’attuale governatore Acquaroli a presidente di Regione in vista delle elezioni previste in autunno. "Nelle Marche ci vuole un atto di generosità e di disponibilità di. Bisogna costruire il futuro ma anche dire con chi lo vogliamo costruire", ha detto Maurizio Mangialardi, vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche. "Per queste elezioni regionali – ha sottolineato Mario Morgoni, ex deputato dem – il candidato forte lo abbiamo, forza avanti".