Il cronoprogramma per via Dandolo e via Volta

I lavori in viadovrebbero essere completati entro un paio di mesi, mentre l’intervento in viaprima dell’estate. È questo ilper i lavori che sta portando avanti la Ciip in due punti della città in cui i cittadini hanno più volte manifestato le proprie esigenze. Da una parte c’è la zona nord, dove è stato realizzato un impianto di sollevamento, e dove i residenti locali avevano chiesto lo spostamento delle cabine dalla strada. Queste, entro marzo, dovrebbero essere riposizionate in piazza del Pescatore e il sistema, in questo modo, potrà entrare in funzione. Nel quartiere Marina di Sotto, invece, la separazione di acque nere e bianche è stata portata a termine, ma dato che ora si deve procedere alla riasfaltatura della strada, si attenderà che venga smontata una gru impegnata in un cantiere, per evitare difformità nell’intervento.