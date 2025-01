Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 26 gennaio 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Mina Settembre, su Canale 5 Tradimento, su Italia 1 Le Iene. Guida aiTv della serata del 26Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 26? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Endangered Species – Caccia Mortale. Una ricca e problematica famiglia americana in vacanza in Kenya, durante un safari viene attaccata da un rinoceronte. La jeep si capovolge e per Jack Halsey, sua moglie Lauren, i figli Noah e Zoe, accompagnata da suo ragazzo Billy, inizia una dura lotta per la sopravvivenza.