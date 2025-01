Sport.quotidiano.net - Gian Piero Gasperini compie 67 anni: l’Atalanta festeggia il suo allenatore dei record

Oggi domenica 26 gennaio67l’uomo dei miracoli e deisulla panchina del, nato il 26 gennaio a Grugliasco, nella cintura torinese. ‘L’Alex Ferguson’ atalantino festeggerà oggi al centro sportivo di Zingonia - con una salutare crostata e un brindisi, che dividerà con il suo staff, la dirigenza e i giocatori - dopo una settimana perfetta, con il 5-0 di martedì in Champions allo Sturm Graz, con la qualificazione anticipata ai playoff, e la vittoria esterna per 2-1 ieri nel derby a Como. Martedì a Barcellona Gasp vivrà la sua 420esima panchina in ottoe mezzo vissuti tutti di un fiato con la Dea. La squadra che lo sta trasformando nel Ferguson nostrano, rendendolo il protagonista di una storia romantica, e ormai quasi anacronistica, nel calcio italiano di oggi dove i cicli degli allenatori in un club durano meno di una legislatura.