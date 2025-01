Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Pierina, ecco la data per la camminata. “Louis non cambia idea: ci sarà”

Rimini, 26 gennaio 2025 – C’è una. Per lo svolgimento in incidente probatorio della ormai famigerata ’’ diDassilva sotto la cam3 della farmacia San Martino, infine è stato fissato un giorno. Dopo lo slittamento legato al dubbio sulla possibile nuova nomina di un gip, che sembra ora decaduto con la conferma di Vinicio Cantarini, e districato l’impasse, il Tribunale ha cerchiato in rosso sul calendario il prossimo 11 febbraio, martedì, quando in serata appunto sia l’unico indagato per l’omicidio die sia il condomino Emanuele Neri – che secondo la difesa di Dassilva sarebbe la persona immortalata dalla telecamera pochi istanti dopo il– si posizioneranno sotto la cam3., come noto, una replica il più fedele possibile per luce e condizioni di quella maledetta sera del 3 ottobre 2023.