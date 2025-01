Inter-news.it - Baschirotto: «I 30mila tifosi ci daranno entusiasmo. Attaccanti Inter fantastici!»

Leggi su Inter-news.it

Federicosi è pronunciato nel pre-partita di Lecce-, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Federicoha così parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Lecce-: «Si tratta di una partita complicata, però giochiamo in casa e andremo in campo con l’dipersone che vogliono aiutarci in questi momenti difficili. Bisogna seguire le indicazioni del mister, le sue idee, per cercare di applicare il nostro gioco e portare a casa punti. Lautaro Martinez e Thuram sono degli, cercheremo di arginarli con la massima compattezza possibile».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «Ici