Oasport.it - ATP Montpellier, il tennis torna in Europa. Rublev per il riscatto, Cobolli terza testa di serie

Tutto il mondo delè proiettato verso Melbourne Park per la finale degli Australian Open tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev, ma da domani si esce dalla bolla Slam e si comincia con i tornei europei. Parte l’edizione numero 38 dell’Open Sud de France di, ormai un appuntamento classico per continuare a mantenere il feeling con il cemento in vista dello Swing americano di marzo.Il torneo prevede nomi molto interessanti. Come Andrey, titolare della primadie che vuole mettersi alle spalle la brutta sconfitta con Joao Fonseca in Australia, e Felix Auger-Aliassime, che voleva proporsi come un outsider di lusso dopo il successo ad Adelaide per poi evaporare contro Alejandro Davidovich Fokina. Ad usufruire di un bye ci sono anche Alexander Bublik, campione uscente, e il nostro Flavio