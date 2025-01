Game-experience.it - Xbox, Phil Spencer spiega perché acquistare “una console Microsoft senza esclusive”

Con l’espansione sempre più marcata dell’ecosistema multipiattaforma di, molti si sono chiesti che ruolo avrà l’hardwarenel futuro del gaming., CEO della divisione Gaming della società americana, ha affrontato direttamente la questione in un’intervista a Gamertag Radio,ndovale ancora la penauna, nonostante la crescente predei giochi della società su piattaforme rivali.Il dirigente ha quindi sottolineato che il successo dell’hardware non si basa sull’esclusività, ma sulla qualità e sull’innovazione dellestesse. Secondo, l’obiettivo diè quello di costruire dispositivi che i giocatori scelgano per le loro caratteristiche uniche,rinchiudere i giochi in un solo ecosistema per spingere le vendite.