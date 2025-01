Sport.quotidiano.net - Vuelle Baioni: "Non fidiamoci di Nardò"

Un’altra domenica da vivere con lo spirito giusto per lache sta attraversando un momento magico e non vuole fermarsi: domani ospiterà, la formazione contro cui ha aperto questo campionato esattamente quattro mesi fa, il 26 settembre. Oggi la situazione delle due contendenti è molto diversa: i pugliesi sono penultimi, a caccia di punti salvezza, lainvece sta risalendo la classifica a caccia dei playoff. "Ma le insidie – afferma il vice coach– non mancano mai in questo campionato. Innanzitutto dobbiamo tener presente che oggiè una squadra profondamente diversa da quella dell’andata, molto più sbarazzina. E che ha fatto due aggiunte nel parco italiani e uno di loro, nel ruolo di play, è una pedina chiave del loro gioco. Non sappiamo se ci sarà Woodson, ma comunque tranne nella partita di Torino dove hanno sofferto la sua mancanza, poi hanno fatto delle prestazioni consistenti anche senza di lui sia contro Avellino che con Udine".