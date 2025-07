"E’ una Samb attualmente molto giovane". L’ex diesse rossoblĂą Samb Giulio Spadoni (nella foto) commenta così la nuova squadra che si sta allenando al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. "Da un lato - aggiunge - è positivo perchĂ© vuole dire che la societĂ ha un progetto serio da realizzare, dall’altro però servono rinforzi di categoria, con un po’ di esperienza in piĂą per affrontare un campionato difficile come la Lega Pro con i giusti mezzi". Nella stagione 2015-2016 a Macerata, Spadoni costruì una squadra che in C si piazzò al terzo posto in classifica dopo Spal e Pisa. "In biancorosso -racconta- portai numerosi giovani che però avevano fatto giĂ la categoria grazie ai buoni rapporti con il Pescara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Samb giovane, ma il mercato è ancora lungo"