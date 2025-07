Ieri in Campania | ancora violenza sugli animali Dramma sfiorato a Cava de’ Tirreni

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 15 luglio 2025 Avellino – Grazie ad una provvedenziale segnalazione pervenuta da privati cittadini, l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano è intervenuta a seguito di una chiamata al “112” che segnalava la presenza di un gattino legato con una corda a un albero, in evidente stato di sofferenza. ( L E G GI QUI ) Benevento – Sono ormai tutti noti i big – salvo eventuali sorprese dell’ultimo momento – protagonisti della 46esima edizione di ‘ Benevento Città Spettacolo ’. Per gli artisti, annunciati di volta in volta dal sindaco Clemente Mastella, è subito partita la corsa ai biglietti e alcuni eventi – accolti con grande entusiasmo – sono già vicini al sold out. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: ancora violenza sugli animali. Dramma sfiorato a Cava de’ Tirreni

Ieri in Campania: è casertana la ragazza violentata al concertone. Benevento, liti e violenza in città - Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 3 maggio 2025. Avellino – Un tragico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 58 anni, originario di Avellino, questa mattina lungo la Statale 92 dell’Appennino Meridionale, nel territorio di Anzi.

Mia Academy e Amnesty International Campania insieme contro la violenza di genere - Mia Academy, da sempre impegnata nella promozione della formazione consapevole e inclusiva, annuncia con orgoglio un evento speciale in collaborazione con Amnesty International Campania, dedicato a uno dei temi più urgenti e attuali del nostro tempo: la violenza di genere.

Violenza sulle donne: dalla Regione Campania piano su educazione affettiva, prevenzione e comunicazione - Una campagna istituzionale di informazione, un tavolo di confronto permanente e una nuova proposta di legge sull’educazione sentimentale nelle scuole: sono le tre azioni indicate dalla Commissione Politiche sociali del Consiglio regionale della Campania per rafforzare il contrasto alla violenza.

Violenza sessuale su una giovanissima turista americana: arrestato un 41enne a Ravello, in Campania, dipendente dell'hotel in cui la ragazzina, 15 anni, ha raccontato di essere stata aggredita e violentata, in assenza dei genitori. La giovane era in vacanz Vai su Facebook

