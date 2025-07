sangiovanni bel gesto dei consiglieri comunali

Arezzo, 16 luglio 2025 – Un gesto di profonda solidarietĂ e unitĂ istituzionale ha segnato l'ultima seduta del Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno. Con voto unanime, i consiglieri hanno deliberato la devoluzione dei gettoni di presenza della seduta stessa a favore del progetto "Scudo" del Calcit Valdarno, in memoria di Lucrezia Roncolini, giovane diciottenne scomparsa il 3 giugno, figlia della consigliera comunale Tessa Mugnai. L'iniziativa è nata da un appello lanciato dai genitori della ragazza, per sostenere un progetto fondamentale del Calcit – lo “Scudo” – che assicura servizi domiciliari a persone affette da patologie gravi o terminali, un aiuto prezioso per tante famiglie del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

