Rinforzi in tutti i reparti Fatta per Denoon si avvicina Scuffet

In queste ultime ore sta impazzando il calciomercato in casa Pisa. Il tutto ha inizio nella serata di lunedì, quando è giunta la notizia della chiusura da parte della squadra nerazzurra per Daniel Denoon. Il difensore svizzero, classe 2004, è arrivato dallo Zurigo (14 presenze nell’ultima stagione). Una trattativa lampo e in gran segreto, con il giocatore che già nella mattinata di ieri, presso il centro medico Rehab&Sport ha svolto le visite mediche. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni, quelli necessari per far sì che arrivi il transfer, come spesso accade nel calciomercato internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rinforzi in tutti i reparti. Fatta per Denoon, si avvicina Scuffet

