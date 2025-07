Mobilità annuale ATA 2025 | come funzionano le precedenze quante preferenze indicare RISPOSTE AI QUESITI

Per l’anno 2025, una delle principali novità riguarda l’unificazione del periodo di presentazione delle domande di mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) per il personale ATA e per i docenti. Entrambe le categorie possono presentare domanda dal 14 al 25 luglio. A differenza degli anni precedenti, quindi, non ci sono più calendari sfalsati tra i due comparti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: mobilità - annuale - funzionano - precedenze

Mobilità annuale docenti 2025/26: domanda possibile anche in assenza dell’anno di prova [Chiarimenti] - I docenti immessi in ruolo possono richiedere l’assegnazione provvisoria (mobilità annuale) per l’anno scolastico 2025/26 anche se non hanno ancora superato l’anno di prova, a condizione che la richiesta non riguardi un diverso grado di istruzione o in altra provincia.

Mobilità annuale: differenze tra assegnazione provvisoria e utilizzazione - Pur permettendo entrambe il servizio in una sede diversa da quella di titolarità per un anno scolastico, assegnazione provvisoria e utilizzazione sono due procedure distinte, regolate da requisiti, punteggi e finalità differenti.

Mobilità annuale 2025/26: domande dall’11 al 24 luglio, resta il nodo assunti da concorso PNRR1 - Proseguono i lavori tra Ministero dell’Istruzione e sindacati per la definizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità , assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

Mobilità annuale ATA 2025: come funzionano le precedenze, quante preferenze indicare. RISPOSTE AI QUESITI; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale ATA: domande via pec dal 14 al 25 luglio 2025; Assegnazione Provvisoria Docenti 2025/2026: La Guida Completa con Requisiti, Punteggi e FAQ.