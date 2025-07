In Italia si fa fatica a vendere calciatori per questo tutti gli affari si spostano ad agosto Libero

Manna ha 10 esuberi da piazzare. In generale, dice Libero, vendere in Serie A è più difficile che acquistare perché il mercato interno ristagna, non è come in Premier (dove anche le piccole acquistano dalle grandi ndr). Le grandi in Italia si muovono con prestiti per abbassare il costo rosa. Il Napoli abbasserebbe – se vendesse in fretta i 10 esuberi – questo costo di ben 30 milioni di euro. Vendere giocatori è difficile in Serie A, Manna lo sa bene con 10 esuberi (Libero). Scrive così Libero: “La cosa più difficile del mercato non è comprare ma vendere. Peccato però che, soprattutto in questa fase, prima di acquistare si debba cedere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Italia si fa fatica a vendere calciatori, per questo tutti gli affari si spostano ad agosto (Libero)

