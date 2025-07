canottieri limite da record sedici medaglie al collo

Ennesima prestazione da incorniciare per gli atleti della Canottieri Limite, capaci di portare a casa 16 medaglie (otto d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo) dal 36esimo Festival dei Giovani di canottaggio, la manifestazione nazionale piĂą importante dedicata ai giovani atleti dai nove ai quattordici anni, andato in scena per il terzo anno consecutivo in Lombardia al lago di Varese. Un bottino, quello della societĂ biancazzurra, che le è valso il ventesimo posto finale nella graduatoria per societĂ con 297 punti complessivi, tra le 123 partecipanti a livello nazionale. Una performance che conferma l’ottimo livello raggiunto dalla Canottieri Limite, ancora piĂą marcato se si filtrano solo i risultati della nostra regione con un secondo posto tra i club toscani al via. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

