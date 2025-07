Errore più penalità uguale nono posto. E’ l’equazione del Rally Internazionale del Casentino per Rudy Michelini. Il pilota lucchese, impegnato sulle strade del penultimo appuntamento di International Rally Cup, ha portato la Skoda Fabia RS schierata da Erreffe Rally Team in nona posizione assoluta, recriminando per un pesante ritardo accumulato nei due giorni di gara. Ad appesantire la performance del pilota portacolori di Movisport, condivisa con Nicola Angilletta, è stato un errore – accusato sui chilometri della prima prova speciale del sabato – ed una penalità inflitta per partenza anticipata, costati oltre trenta secondi di troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo - Rally. "International Cup» amara. Michelini nono nel Casentino