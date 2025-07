Doppio colpo dell' Aquila Montevarchi

Arezzo, 16 luglio 2025 – L'Aquila 1902 Montevarchi continua a puntare sui giovani e sul futuro e ha annunciato l'ingaggio di Pietro Menchetti, difensore classe 2006, e di Tommaso Bocci, attaccante nato nel 2005, due profili promettenti pronti a mettersi in gioco con la maglia rossoblĂą. Menchetti, cresciuto nel settore giovanile dell'Arezzo FA, ha preso parte al campionato Primavera 4 e alla prestigiosa Viareggio Cup con la formazione amaranto. Nella stagione appena conclusa ha maturato le sue prime esperienze in prima squadra con il Montagnano, mettendosi in luce per soliditĂ e dedizione. Ora è pronto a iniziare un nuovo percorso nel calcio senior con l'Aquila, portando entusiasmo e voglia di crescere sotto la guida dello staff tecnico rossoblĂą. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Doppio colpo dell'Aquila Montevarchi

In questa notizia si parla di: aquila - montevarchi - doppio - colpo

Aquila Montevarchi e San Donato Tavarnelle: pareggio a reti inviolate - AQUILA MONTEVARCHI 0 SAN DONATO TAVARNELLE 0 AQUILA 1902 MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti; Vecchi, Franco, Martinelli, Ciofi; Saltalamacchia, Sesti: Bontempi (76’ Casagni), D’Alessandro (61’ Tommasini), Orlandi (88’ Picchi); Priore (61’ Boncompagni).

Donello Resti lascia l'Aquila Montevarchi: separazione consensuale con il direttore sportivo - MONTEVARCHI Il rapporto tra Donello Resti, il popolare direttore sportivo valdarnese, e l’ Aquila Montevarchi si è concluso, come avevamo anticipato nei giorni scorsi.

Aquila Montevarchi. Adesso si inizierà a programmare il futuro - Arezzo, 07 maggio 2025 – Nessun passo indietro. Il Montevarchi Calcio continuerà a mantenere i suoi impegni anche il prossimo anno, con soci e dirigenti pronti, senza ripensamenti, a mandare avanti la società .

Doppio colpo in attacco per il Figline; Sarnese scatenata, altro doppio colpo; Giulianova, ufficiale un nuovo doppio colpo under.

Il Montevarchi non si ferma: doppio colpo. Presi bomber Mencagli ... - MSN - Due innesti per l’Aquila Montevarchi, che ha ufficializzato gli arrivi dell’attaccante Federico Mencagli e del portiere Andrea Giusti, ... Secondo msn.com

Diretta/ Montevarchi Ancona (risultato finale 1-2): colpaccio dei ... - Clamoroso finale della diretta Aquila Montevarchi Ancona, con due gol in pieno recupero e grandi emozioni. Da ilsussidiario.net