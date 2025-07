Nissan Qashqai e-Power la prova de Il Fattoit – Spinta da elettrica efficienza da ibrida – FOTO

‹ › 1 7 nissan qashqai new e-POWER. ‹ › 2 7 nissan qashqai new e-POWER. ‹ › 3 7 nissan qashqai new e-POWER. ‹ › 4 7 nissan qashqai new e-POWER. ‹ › 5 7 nissan qashqai new e-POWER. ‹ › 6 7 nissan qashqai new e-POWER. ‹ › 7 7 nissan qashqai new e-POWER. Non c’è bisogno di effetti speciali o stravolgimenti visivi per capire che qualcosa è cambiato, anzi, la nuova Nissan Qashqai e-Power 2025 gioca proprio sulla continuità: da fuori sembra sempre lei, ma dentro, e soprattutto sotto pelle, è tutta un’altra storia. Il motore a benzina è ancora un 1.5 tre cilindri, ma si comporta in maniera del tutto diversa rispetto al passato, merito di una revisione profonda, quasi chirurgica, che lo ha reso più efficiente, più silenzioso e, nel complesso, anche più raffinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nissan Qashqai e-Power, la prova de Il Fatto.it – Spinta da elettrica, efficienza da ibrida – FOTO