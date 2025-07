Vacanze finite per molti, agli sgoccioli per gli altri. E’ tempo di cominciare la preparazione per il nuovo campionato. Chi ha chiuso anzitempo la scorsa stagione si è già messo in moto. Vediamo come si muovono le squadre del nuovo girone B, per ora solo ipotetico, in attesa che vengano ufficializzati i ripescaggi e definiti i tre raggruppamenti (appuntamento al 25 luglio). In quello centrale le incognite sono tre: quale squadra scenderà dal nord (indiziato il neopromosso Bra, secondo la classica suddivisione orizzontale; ma potrebbe toccare anche a una veneta); quale salirà dal sud (indiziata la romana Guidonia, che risulta la più ‘settentrionale’); quale delle tre di Serie A (fra Atalanta, Inter e Juve) finirà nel mezzo: una fra Inter e Atalanta, verrebbe di dire, secondo il criterio dell’alternanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Girone B, ancora troppe incognite. Ritiri: c’è chi sceglie i campi di casa