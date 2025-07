Il tennista umbro supera Malfetti nel match decisivo dell’Open Gerini si prende il ’Città di Grosseto’

Tomas Gerini trionfa nel torneo Open 'Città di Grosseto' di tennis. Il tennista perugino conquista il torneo maschile con montepremi di 3500 euro. Successo anche per Adriatik Bahiti nella quarta categoria. Si è conclusa con grande successo la quinta edizione dell'Open Città di Grosseto che per due settimane ha animato gli impianti del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue. La manifestazione ha registrato un'eccellente partecipazione con 80 iscritti, tra cui ben 12 giocatori di seconda categoria provenienti anche da fuori regione, confermando il crescente prestigio dell'evento nel panorama tennistico nazionale.

Open Città di Grosseto. Si gioca in via Cimabue - TENNIS Tremilacinquecento euro di montepremi e tennisti che arriveranno da tutto il centro Italia. Da oggi al 13 luglio torna il torneo di tennis Open Città di Grosseto, organizzato dal Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue e giunto alla sua quinta edizione.

