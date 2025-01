Quotidiano.net - Torna Salieri, principe dei mediocri: il santo perdente che ci consola

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 25 gennaio 2025 – “Sono ilprotettore dei”, dice Ferdinando Bruni-Antonioin Amadeus di Peter Shaffer, in scena in questi giorni all’Elfo di Milano. E intanto l’Arena di Verona apre la sua stagione invernale al Filarmonico con Falstaff, non quello di Verdi ma, appunto, di, del resto “enfant du pays” o quasi perché nato nel 1750 da quelle parti, a Legnago, fortezza nel famoso poker del Quadrilatero, quella meno combattuta (tutti gli assedi e le battaglie famose a Peschiera, Mantova e Verona, a Legnago mai niente). C’entra l’anniversario, i due secoli dalla morte nel 1825, ma forse perè il momento dire in scena. E tuttavia resiste nei secoli infedele la calunnia che lo perseguita, quel persistente venticello che lo accusa di aver avvelenato Mozart.