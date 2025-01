Sport.quotidiano.net - Primavera. La squadra di Biavati aspetta la Pergolettese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Seconda gara casalinga consecutiva oggi al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 14.30) per la3 del Rimini. Ladi misterè a caccia del primo successo dell’anno nuovo e ci proverà oggi contro la. Missione non impossibile per i biancorossi che sono reduci dalla battuta d’arresto contro la capolista Mantova davanti ai tifosi di casa. Sono cinque i punti che dividono i romagnoli dallaquinta della classe decisamente ambiziosa.3. Girone A (14ª giornata): Arzignano Valchiampo-Virtus Verona, Lecco - Triestina, Lumezzane - Carrarese, Mantova-Pro Patria, Rimini-, Torres-Vis Pesaro. Classifica: Mantova, Triestina 23; Carrarese, Virtus Verona 22;21; Lecco 20; Pro Patria, Lumezzane, Rimini 16; Arzignano Valchiampo12; Vis Pesaro 11; Torres 6.