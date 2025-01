Movieplayer.it - Paul Reubens e le rivelazioni postume nel documentario sulla prima star di Tim Burton

Leggi su Movieplayer.it

Il protagonista di Pee wee's Big Adventure racconta dei risvolti della propria vita personale che non ha mai voluto rivelare. In unpostumo intitolato Pee-wee as Himself presentato al Sundance Film Festival,, scomparso all'età di 70 anni nel luglio del 2023, racconta risvolti della sua vita privata. L'attore era famoso per essere stato il protagonista del primo lungometraggio diretto da Tim, Pee-wee's Big Adventure, in cui interpreta il suo personaggio più conosciuto, Pee-wee Herman. Il coming out diSecondo quanto riporta il New York Post, nel filmdichiara la propria omosessualità, mai espressa pubblicamente per tutta la carriera.di raggiungere il successo negli anni '80, l'attore avrebbe avuto una relazione con .