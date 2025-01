Panatta contro Djokovic | Ma quale strappo se avesse vinto il primo set avrebbe anche continuato Di lui sappiamo certe cose e non…

Leggi su .com

Nell’ultima puntata del podcast riguardante gli Australian Open dove intervengono gli ex tennisti Paolo Bertolucci e Adriano, quest’ultimo ha parlato duramente nei confronti del serbo Novak, che ieri si è ritirato nella prima semifinale, dopo aver perso ilsetil tedesco Alexander Zverev. Adriano, le sue dure parole su Novak .L'articolo: “Ma, seilset. Di luie non.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Adrianoconvola a nozze a 70 anniDove vedere-Berrettini, streaming gratis LIVE e diretta TV Roland GarrosBerrettini-7-6 4-6 4-6 3-6: il serbo vince Wimbledon in quattro set (VIDEO HIGHLIGHTSBerrettini-, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere US OpenSinner-, streaming gratis e diretta tv TV8 o Supertennis? Dove vedere Wimbledontrionfa per la decima volta agli Australian Open