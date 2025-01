Thesocialpost.it - Modena, travolge e uccide un’anziana col furgone: arrestato pirata della strada

A Concordia, in provincia di, un uomo di 41 anni è statoper aver investito e ucciso con il suoBruna Vaccari,di 82 anni, la sera del 16 gennaio. L’uomo, dopo aver travolto la vittima, si è allontanato senza prestare soccorso.Il giorno successivo, per coprire le sue tracce, ha denunciato falsamente un incidente alla sua società, dichiarando di essere finito contro un muretto a causa del ghiaccio. Le indagini dei carabinieri di, coordinate dalla Procura, hanno però ricostruito l’accaduto, portando all’arresto del presunto responsabile.Il 41enne, già sottoposto a affidamento in prova per precedenti condanne legate alla spendita di monete false e alla ricettazione, è ora accusato di omicidiole aggravato dalla fuga. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita in seguito agli elementi raccolti dagli inquirenti.