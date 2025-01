Sport.quotidiano.net - Jannik ridi, sei in finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Sarà una giornata speciale, ma alla fine è solo un match di tennis". Lo sport, il lavoro, il confine fra vita e leggenda: i mondi si compenetrano, ma in fondo perSinner c’è sempre qualcosa più importante del tennis, anche di unaSlam. Domani contro Zverev (9,30, in chiaro sul Nove e in abbonamento su Sky e Dazn) si gioca il titolo in Australia in quello che potrebbe essere un clamoroso tris e lui il primo italiano a riuscirci, eppure non dimentica mai da dove viene. Da una famiglia con dei valori, che affiorano inesorabilmente dalla scorza di un giocatore vestito di ghiaccio. Pure quando, pochi istanti dopo aver battuto Shelton (7-6, 6-2, 6-2, e vittoria numero 20 di file festeggiata con una pizza ad hoc) in una seminon scontata chiama il suo team "famiglia" e ha la forza di scherzare quando i crampi si fanno sentire.