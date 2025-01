Lanazione.it - Dragons, esame Sancat. Union va a San Vincenzo

La prima delle squadre pratesi a scendere in campo nella seconda giornata di ritorno della serie C maschile di pallacanestro è l’Basket che stasera sarà di scena a Sancontro i padroni di casa del Garden Toscana Resort. Sulla carta si tratta di una partita abbordabile in cui coach Paoletti ed i suoi possono consolidare la terza posizione conquistata dopo il successo colto ai danni del Fucecchio alla palestra Toscanini. L’Prato deve anche riscattare la sconfitta patita in casa all’andata, che i livornesi vinsero al fotofinish e con un solo punto di margine. Ma attenzione ai padroni di casa che arrivano da due successi consecutivi e si sono rinforzati con l’acquisto dell’ex Legnaia (serie B) Lorenzo Bruno. Il match al palazzetto Giovani di Sanavrà inizio alle ore 21.