Oasport.it - Dove vedere in tv Trento-Civitanova, semifinale Coppa Italia volley 2025: orario, programma, streaming

si affronteranno nella secondadelladimaschile, che andrà in scena domenica 28 gennaio (ore 18.30) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). Nella seconda sfida di giornata scendono in campo le due squadre più in forma del momento, le due formazioni che hanno rappresentato l’al Mondiale per club, le due squadre che hanno dimostrato di avere le carte in regola per contendere lo scudetto a Perugia e per portare a casa un importante alloro europeo, visto che sono a un passo dalla final four diCev () e Challenge Cup ().La Itas Trentino, dopo la delusione della finale del Mondiale per Club persa contro il Sada Cruzeiro, è tornata incon tanta voglia di riscatto e lentamente ha iniziato a rosicchiare punti alla capolista Perugia.