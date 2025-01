Anteprima24.it - Controlli nel Casertano, tre arresti e sei denunce

Tempo di lettura: 2 minutiÈ di tree seiil bilancio del servizio di controllo a largo raggio effettuato ieri sera a Caserta dai carabinieri della locale Compagnia supportati dalle pattuglie delle Stazioni di Castel Morrone, Casagiove, San Nicola la Strada e Ruviano. Le 10 autoradio impiegate, per un totale di 30 militari, hanno eseguito nelle ore concomitanti con la movida cittadinafinalizzati a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e alla ricerca di persone raggiunte da provvedimenti restrittivi.Nel corso del servizio i militari hanno individuato, a Castel Morrone, un 70enne del luogo, pregiudicato, che deve scontare una pena cumulativa di 2 anni e mezzo di reclusione poiché per furto aggravato.A Caiazzo, invece, un 67enne del luogo, pregiudicato, è stato arrestato per scontare 6 anni e mesi 3 di reclusione perchè condannato per vari reati, tra cui ricettazione, tentata estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.