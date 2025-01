Anteprima24.it - Candelora, taglio del nastro con fiaccolata e mostra di Pesce

Tempo di lettura: 2 minutiLa luce ogni cosa rende manifesta, schiarisce l’oscurità, permette la comprensione, la vita, è metafora del divino come della ragione. Ladi apertura vuole essere un momento comunitario in cui riunirsi nella speranza di una società più giusta, accogliente, pacifica, in cui l’altro mi interpella, mi tocca, non mi lascia mai indifferente.L’evento che prenderà il via domani, 26 gennaio, alle 17.30, dalla chiesa dell’Annunziata e San Guglielmo di Mercogliano per raggiungere il piazzale della Funicolare di Mercogliano, inaugurerà il cartellone della “a Montevergine”, evento promosso dal Comune di Mercogliano in sinergia con il Comune di Avellino e l’Ente Parco del Partenio, con la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Laai piedi di Mamma Schiavona terminerà con una performance collettiva, simbolica, per dare ancora più forza al messaggio di solidarietà e condivisione, contro la violenza.