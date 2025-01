Amica.it - 10 colori di tendenza per la P/E 2025: il video dalle sfilate

La moda P/E celebra il colore. Dalle nuance della terra ai pastello, fino alle tonalità squillanti, la palette della bella stagione è per tutti i gusti. In primis c'è il colore Pantone Mocha Mousse (avvistato sulla passerella di Fendi), ma anche il verde menta protagonista da Chloé o il bordeaux declinato su vestiti, abiti e giacche da Victoria Beckham. Poi il rosso Valentino, un'icona della moda che ritorna e attrae, fino alla tonalità mandarino di Saint Laurent.