Uccise l’ex socio per un debito. Il meccanico di Palazzolo condannato a 27 anni di carcere

Sei ore abbondanti di camera di consiglio. E poi la sentenza: 27. Così si è concluso il processo di primo grado per Davide Mossali, ildiaccusato di avere ucciso il 40enne kosovaro Nexhat Rama per un. Era il 29 agosto 2022. Rama fu trovato carbonizzato nella Land Rover del fratello incendiata tra le vigne di Cologne. Per la pm Claudia Passalacqua il 54enne, che anche ieri con dichiarazioni spontanee ha ribadito la propria innocenza, eliminòin affari con cui trafficava in auto usate e fatture false, che gli stava con il fiato sul collo per rientrare da un prestito di 38mila euro. Lo attirò in trappola nella sua officina, dopo aver disattivato le telecamere e non aver fatto andare al lavoro i dipendenti, poi ‘imbeccò ’ i parenti affinché riferissero alle forze dell’ordine che quel giorno lui aveva pranzato con loro.