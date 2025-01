Screenworld.it - The Fall of Diddy: nuovi dettagli sulla docuserie basata sul caso Puff Daddy

La nuovaTheofè pronta a sconvolgere il pubblico con rivelazioni scioccanti e interviste inedite, tra cui quella dell’ex fidanzata Kat Pasion e di ex collaboratori. Attraverso testimonianze dirette e approfondite, la serie getta luce su accuse di cattiva condotta sessuale e abusi di potere che hanno segnato la carriera di Sean “” Combs, uno degli uomini più influenti dell’industria musicale.Theofsarà trasmessa su Investigation Discovery il 27 e 28 gennaio e sarà divisa in 4 parti da circa 1 ora ciascuna. La serie offre una panoramicaata delle accuse contro, basandosi su interviste di oltre 30 persone, tra cui presunte vittime ed ex dipendenti. La Pasion afferma che il rapper l’ha costretta a un atto sessuale non consensuale e successivamente l’ha minacciata.